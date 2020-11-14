Натяжные потолки с установкой под ключ
Компания «Конкорд» оказывает полный комплекс услуг в сфере установки натяжных потолков под ключ. Мы работаем по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивая качественный и безопасный монтаж потолочных систем - от самых бюджетных и недорогих вариантов, до элитных инновационных систем.
По приезду к вам на объект, наш специалист помогает определиться с выбором материала и дизайном сложных потолочных элементов. Во время визита, мастер готов показать все образцы материала, расцветки полотен и модели светильников.
Если вы уже решили купить натяжной потолок, то ознакомьтесь с вариантами и конструкциями и делайте заказ.
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Будьте уверены в качестве услуг и материала!
Предоставляем до 15 лет гарантии на полотно
Качество материалов и монтажа гарантировано: предлагаем сертифицированные полотна, для установки применяем безопасные композитные баллоны и надежные гарпунную систему крепежа. Заключаем официальный договор, в котором указываем все взятые на себя обязательства.
Что мы предлагаем нашим заказчикам
Предлагаем своим клиентам современные и безвредные натяжные и тканевые потолки от производителей из Германии, Франции, Швейцарии и Китая – они соответствуют Российским стандартам.
- Пожаробезопасный Teqtum
- Бесшовные MSD Premium и Evolution
- Экологичные Elibtal Plastics
В дополнении к потолкам - можем сделать скрытую нишу и установить карниз с подсветкой.
Недорогие натяжные потолки с установкой
В качестве бюджетных материалов, мы готовы предложить простые решения для квартир, домов и офисных помещений - это матовые и сатиновые фактуры. Ознакомьтесь со стоимостью, характеристиками и делайте заказ.
МАТОВЫЕ
От 345 руб./м²
Классический недорогой вариант – поверхность выглядит будто после побелки.
САТИНОВЫЕ
От 380 руб./м²
Более дорогой материал для любителей роскоши – фактура имеет перламутровый отлив.
ГЛЯНЦЕВЫЕ
От 395 руб./м²
Стильное решение – отражают свет, из-за чего комната кажется просторнее.
ТКАНЕВЫЕ
От 495 руб./м²
Экологичное полотно, которое напоминает оштукатуренный или окрашенный потолок.
Дизайнерские потолки под ключ:
Для тех, кто желает сделать интерьер индивидуальным, мы предлагаем изготовление сложных дизайнерских натяжных потолков с системами светодиодной подсветки, перепадами уровня и фотопечатью.
В качестве элитных и дорогостоящих конструкций категории «премиум» - готовы сделать бесшовные потолки по технологии KRAAB, EUROKRAAB или систему скрытых световых линий SLOTT, с внутренними нишами и трековым освещением.
ФОТОПЕЧАТЬ
От 980 руб./м²
Оригинальная идея – можно нанести на полотно любой рисунок с высоким разрешением.
СВЕТЯЩИЕСЯ
От 850 руб./м²
Технологичная конструкция для тех, кто ценит модные необычные современные интерьеры.
ДВУХУРОВНЕВЫЕ
От 1850 руб./м²
Эффективное решения для зонирования пространства и скрытия неровностей базового потолка.
БЕСЩЕЛЕВЫЕ
От 800 руб./м.п
Современный вариант без зазоров между потолком и стеной – монтаж по методу KRAAB.
СИСТЕМА SLOTT
От 2350 руб./м.п
Совершенные системы подсветки и внутренних светильников. Изделия премиум класса.
СВЕТОВОЕ ОКНО
От 9500 руб./м2
Красивое световое или светопрозрачное окно можно разместить на стене или потолке.
ТРЕК-ОСВЕЩЕНИЕ
От 500 руб./м2
Система трекового освещения для натяжного и тканевого потолка на поворотных рейлингах.
ЗВЕЗДНОЕ НЕБО
От 12 000 руб./м2
Сияющие звезды на фоне ночного неба - самый красивый и дорогой вариант оформления потолка.
Богатое портфолио работ
Выполнено более 70 000 заказов!
Посмотрите галерею натяжных потолков, установленных на объектах СПб и Лен. области, которая насчитывает более 1000 фотографий и поможет сделать правильный выбор для любого интерьера.
Огромное спасибо. Был серый и унылый потолок, а теперь белый, светлый, красивый. Всем вас рекомендую.
Как оформить заказ?
Для первичного расчета стоимости натяжных потолков, необходимо пригласить нашего специалиста на объект. Мастер сделает необходимые обмеры, проведет подробную консультацию и даст рекомендации. Если стоимость вас устроит - вы можете сразу оформить заказ и заключить договор.
Бесплатный замер по Санкт-Петербургу и пригородам в радиусе 30км.
Звоните нам по телефону: +7 (812) 642-48-40 - или оставьте заявку на сайте.
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