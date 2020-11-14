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Натяжные потолки с установкой под ключ

Продажа и установка натяжных потолков с гарантией недорого

Компания «Конкорд» оказывает полный комплекс услуг в сфере установки натяжных потолков под ключ. Мы работаем по всему Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивая качественный и безопасный монтаж потолочных систем - от самых бюджетных и недорогих вариантов, до элитных инновационных систем.

По приезду к вам на объект, наш специалист помогает определиться с выбором материала и дизайном сложных потолочных элементов. Во время визита, мастер готов показать все образцы материала, расцветки полотен и модели светильников.

Если вы уже решили купить натяжной потолок, то ознакомьтесь с вариантами и конструкциями и делайте заказ.

Натяжные потолки в Лен области

Вызвать замерщика прямо сейчас:

+7 (812) 642-48-40

 

Будьте уверены в качестве услуг и материала!

Предоставляем до 15 лет гарантии на полотно

Качество материалов и монтажа гарантировано: предлагаем сертифицированные полотна, для установки применяем безопасные композитные баллоны и надежные гарпунную систему крепежа. Заключаем официальный договор, в котором указываем все взятые на себя обязательства.

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Наши монтажники – специалисты с опытом от 7 лет
Свидетельство ассоциации потолочников России

Что мы предлагаем нашим заказчикам

Предлагаем своим клиентам современные и безвредные натяжные и тканевые потолки от производителей из Германии, Франции, Швейцарии и Китая – они соответствуют Российским стандартам.

- Пожаробезопасный Teqtum

- Бесшовные MSD Premium и Evolution

- Экологичные Elibtal Plastics

В дополнении к потолкам - можем сделать скрытую нишу и установить карниз с подсветкой.

 

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Недорогие натяжные потолки с установкой

В качестве бюджетных материалов, мы готовы предложить простые решения для квартир, домов и офисных помещений - это матовые и сатиновые фактуры. Ознакомьтесь со стоимостью, характеристиками и делайте заказ.

 

Матовые - от 345р/м2

МАТОВЫЕ

От 345 руб./м²

Классический недорогой вариант – поверхность выглядит будто после побелки.

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Матовые - от 345р/м2
Сатиновые - от 380р/м2

САТИНОВЫЕ

От 380 руб./м²

Более дорогой материал для любителей роскоши – фактура имеет перламутровый отлив.

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Сатиновые - от 380р/м2
Глянцевые - от 395р/м2

ГЛЯНЦЕВЫЕ

От 395 руб./м²

Стильное решение – отражают свет, из-за чего комната кажется просторнее.

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Глянцевые - от 395р/м2
Тканевые - от 495р/м2

ТКАНЕВЫЕ

От 495 руб./м²

Экологичное полотно, которое напоминает оштукатуренный или окрашенный потолок.

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Тканевые - от 495р/м2

Дизайнерские потолки под ключ:

Для тех, кто желает сделать интерьер индивидуальным, мы предлагаем изготовление сложных дизайнерских натяжных потолков с системами светодиодной подсветки, перепадами уровня и фотопечатью.

В качестве элитных и дорогостоящих конструкций категории «премиум» - готовы сделать бесшовные потолки по технологии KRAAB, EUROKRAAB или систему скрытых световых линий SLOTT, с внутренними нишами и трековым освещением.

 

Фотопечать - от 980р/м2

ФОТОПЕЧАТЬ

От 980 руб./м²

Оригинальная идея – можно нанести на полотно любой рисунок с высоким разрешением.

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Фотопечать - от 980р/м2
Световые - от 850р

СВЕТЯЩИЕСЯ

От 850 руб./м²

Технологичная конструкция для тех, кто ценит модные необычные современные интерьеры.

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Световые - от 850р
Двухуровневые - от 1850р/м2

ДВУХУРОВНЕВЫЕ

От 1850 руб./м²

Эффективное решения для зонирования пространства и скрытия неровностей базового потолка.

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Двухуровневые - от 1850р/м2
Бесщелевые KRAAB

БЕСЩЕЛЕВЫЕ

От 800 руб./м.п

Современный вариант без зазоров между потолком и стеной – монтаж по методу KRAAB.

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Бесщелевые KRAAB
Система Slott

СИСТЕМА SLOTT

От 2350 руб./м.п

Совершенные системы подсветки и внутренних светильников. Изделия премиум класса.

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Система Slott
Световое фальш окно

СВЕТОВОЕ ОКНО

От 9500 руб./м2

Красивое световое или светопрозрачное окно можно разместить на стене или потолке.

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Световое фальш окно
Трековые потолки

ТРЕК-ОСВЕЩЕНИЕ

От 500 руб./м2

Система трекового освещения для натяжного и тканевого потолка на поворотных рейлингах.

Подробнее >>
Трековые потолки
Звездное небо

ЗВЕЗДНОЕ НЕБО

От 12 000 руб./м2

Сияющие звезды на фоне ночного неба - самый красивый и дорогой вариант оформления потолка.

Подробнее >>
Звездное небо
Дополнительные услуги и сервисные работы:
Устройство звукоизоляции потолка
Монтаж скрытых световых карнизов в нишу
Нанесение UV фотопечати на полотна до 5.5 метра
Изготовление световых окон и настенных панно
Применение бесщелевых профилей
Системы светодиодной подсветки
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Богатое портфолио работ

Выполнено более 70 000 заказов!

Посмотрите галерею натяжных потолков, установленных на объектах СПб и Лен. области, которая насчитывает более 1000 фотографий и поможет сделать правильный выбор для любого интерьера.

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Отзывы наших заказчиков:

8. Фотоотзыв

Караваевская д. 28
Выражаю благодарность ребятам за оперативность и чёткое выполнение своей работы.

10. Фотоотзыв

Адмирала Черокова 18/2
Мой потолок сделали с учётом всех пожеланий. Отзывчивые и профессиональные сотрудники. Всё подсказали, несколько макетов прислали, выбрала самый красивый и через день приехали, за 2 часа поставили. Спасибо.

3. Отрадное

Колпино, пр. Ленина 75

Огромное спасибо. Был серый и унылый потолок, а теперь белый, светлый, красивый. Всем вас рекомендую.

 

 

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Как оформить заказ?

Для первичного расчета стоимости натяжных потолков, необходимо пригласить нашего специалиста на объект. Мастер сделает необходимые обмеры, проведет подробную консультацию и даст рекомендации. Если стоимость вас устроит - вы можете сразу оформить заказ и заключить договор.

замер 1050

 

Бесплатный замер по Санкт-Петербургу и пригородам в радиусе 30км.

Звоните нам по телефону: +7 (812) 642-48-40 - или  оставьте заявку на сайте.

 

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